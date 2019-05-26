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    مقتل طفلة في انفجار لغم أرضي بمنزل في بنغازي شرقي ليبيا

    01:19 م الأحد 26 مايو 2019
    مقتل طفلة في انفجار لغم أرضي بمنزل في بنغازي شرقي ليبيا

    انفحار - صورة ارشيفية

    القاهرة - (د ب أ):

    ذكر تقرير إخباري اليوم الاحد أن طفلة لقيت حتفها في انفجار لغم أرضي بمنزل بأحد الأحياء الغربية لمدينة بنغازي بشرق ليبيا.

    وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، في تصريح لموقع "بوابة الوسط" الالكتروني: "كانت إلهام محمد فرج الفيتوري 10 سنوات تلعب في باحة منزل عائلتها قبل أن ينفجر اللغم الذي لم يكن مرئيا لها، مما أودى بحياتها فورا".

    وأوضحت البرغثي أن الطفلة حُمِلتْ إلى المستشفى متوفية، وقال أكد عمها إن الانفجار لم يكن الأول في محل إقامتهم بمنطقة "بوصنيب"، مضيفا أن المنطقة مازالت بحاجة إلى عمليات تمشيط دقيقة للبحث عن الألغام الأرضية والعبوات الناسفة.

    لغم أرضي نفجار نغازي يبيا

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