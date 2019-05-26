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    صحيفة: الحريري إلى السعودية لتمثيل لبنان

    12:43 م الأحد 26 مايو 2019
    صحيفة: الحريري إلى السعودية لتمثيل لبنان

    سعد الحريري

    القاهرة - مصراوي:

    مع اقتراب القمتين العربية والإسلامية التي ستعقد في مكة المكرمة، برزت في الأوساط السياسية اللبنانية والعربية ماهية الموقف اللبناني من الأحداث الأخيرة في الخليج العربي والتصعيد الأمريكي الإيراني في المنطقة.

    وكشفت صحيفة "السياسة" الكويتية أن رئيس الحكومة سعد الحريري يغادر بيروت، الأسبوع المقبل، إلى المملكة العربية السعودية، لترؤس الوفد اللبناني الذي سيشارك في القمة العربية واجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي الطارئين اللذين سيعقدان في مكة المكرمة، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للبحث في تطورات الأوضاع في منطقة الخليج بعد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، على المنطقة.

    وأشارت مصادر وزارية لبنانية للصحيفة إلى أن "قمتي مكة إلى جانب اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ثلاث محطات حاسمة في التوقيت والمضمون، بعدما بلغت الاستفزازات الإيرانية حداً لا يمكن السكوت عنه، لما تشكله من تهديد مباشر لأمن الدول الخليجية والعربية، وبالتالي فإن لبنان معني كغيره من الدول العربية، بعدم القبول بهذه السياسة الإيرانية العدوانية".

    سعد الحريري لبنان السعودية القمتين العربية والإسلامية

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