تويوتا تقدم "جي أر سوبرا" الرياضية بقوة 340 حصان – صور

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طوكيو (د ب أ)

أزاحت شركة تويوتا النقاب عن سيارتها GR Supra الجديدة، التي تنتمي لفئة موديلات الكوبيه الرياضية بقوة تبلغ 340 حصان.

وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة الكوبيه ثنائية المقاعد تأتي بطول 4.38 متر وعرض 1.85 متر وارتفاع 1.29 متر وقاعدة عجلات بطول 2.47 متر، وتسع مساحة التخزين في حيز الأمتعة 290 لتر.

ويدفع السيارة محرك مكون من 6 أسطوانات سعة 3 لتر بقوة 340 حصان و500 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، ويتولى توجيه هذه القوة للمحور الخلفي ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

وبفضل هذه القوة الكبيرة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في خلال 4.3 ثانية، كما تصل إلى السرعة القصوى 250 كلم/س، ويبلغ معدل استهلاك السيارة من الوقود 7.5 لتر/100 كلم.