ترامب يهدي "كأس الرئيس" للفائز في بطولة السومو الصيفية الكبرى في اليابان

طوكيو - (د ب أ):

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كأسا أمريكية الصنع خاصة للفائز ببطولة السومو الصيفية الكبرى في اليابان، وذلك في طوكيو.

وقال ترامب على حلبة السومو في ريوجوكو كوكوجي-كان: "تكريما لإنجازك المتميز بصفتك بطل السومو الكبرى، أهديك كأس الرئيس".

وقال أسانوياما، مصارع السومو الذي حصل على الكأس من ترامب: "أنا مسرور للغاية بسبب هذه الكلمات".

وقبل مأدبة عشاء غير رسمية مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قال ترامب: "لقد استمتعنا حقا بوجودنا هنا ... كنت أرغب دائما في مشاهدة مصارعة السومو. لذلك كان هذا رائعا حقا".