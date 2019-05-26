ترامب يهدي "كأس الرئيس" للفائز في بطولة السومو الصيفية الكبرى في اليابان
طوكيو - (د ب أ):
قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كأسا أمريكية الصنع خاصة للفائز ببطولة السومو الصيفية الكبرى في اليابان، وذلك في طوكيو.
وقال ترامب على حلبة السومو في ريوجوكو كوكوجي-كان: "تكريما لإنجازك المتميز بصفتك بطل السومو الكبرى، أهديك كأس الرئيس".
وقال أسانوياما، مصارع السومو الذي حصل على الكأس من ترامب: "أنا مسرور للغاية بسبب هذه الكلمات".
وقبل مأدبة عشاء غير رسمية مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قال ترامب: "لقد استمتعنا حقا بوجودنا هنا ... كنت أرغب دائما في مشاهدة مصارعة السومو. لذلك كان هذا رائعا حقا".
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