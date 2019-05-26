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    ترامب يهدي "كأس الرئيس" للفائز في بطولة السومو الصيفية الكبرى في اليابان

    12:30 م الأحد 26 مايو 2019
    ترامب يهدي "كأس الرئيس" للفائز في بطولة السومو الصيفية الكبرى في اليابان

    ترامب

    طوكيو - (د ب أ):

    قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كأسا أمريكية الصنع خاصة للفائز ببطولة السومو الصيفية الكبرى في اليابان، وذلك في طوكيو.

    وقال ترامب على حلبة السومو في ريوجوكو كوكوجي-كان: "تكريما لإنجازك المتميز بصفتك بطل السومو الكبرى، أهديك كأس الرئيس".

    وقال أسانوياما، مصارع السومو الذي حصل على الكأس من ترامب: "أنا مسرور للغاية بسبب هذه الكلمات".

    وقبل مأدبة عشاء غير رسمية مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قال ترامب: "لقد استمتعنا حقا بوجودنا هنا ... كنت أرغب دائما في مشاهدة مصارعة السومو. لذلك كان هذا رائعا حقا".

    ترامب طولة السومو الصيفية اليابان

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