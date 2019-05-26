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    إسرائيل تقرر توسيع مساحة الصيد في بحر غزة

    11:45 ص الأحد 26 مايو 2019
    إسرائيل تقرر توسيع مساحة الصيد في بحر غزة

    بحر غزة - ارشيفية

    القاهرة - مصراوي:

    قررت السلطات الإسرائيلية، توسيع مساحة الصيد في بحر غزة بدءا من صباح اليوم الأحد.

    ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي قوله إن السلطات الإسرائيلية قررت "توسيع مساحة الصيد ابتداء من الساعة السادسة صباحا اليوم لمراكب الجر وعددها 12 مركبا بمساحة صيد 15 ميل بحري من غرب مدينة الزهراء وسط القطاع إلى مدينة رفح" - وفقا لسبوتنيك.

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    وكانت إسرائيل، قد قررت تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة إلى ستة أميال، أواخر أبريل الماضي، بعد أسابيع قليلة من توسيع المساحة إلى 15 ميلا، وذلك ردا على إطلاق صاروخ من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة داخل إسرائيل دون وقوع إصابات أو أضرار.

    وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له بأن "منسق أعمال الحكومة في المناطق الميجر جنرال كميل ابو ركن، يعلن عن تقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى 6 أميال بحرية حتى إشعار آخر، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل مساء أمس من قبل حركة الجهاد الإسلامي".

    واتهم أدرعي حركة "الجهاد الإسلامي" بالمسؤولية عن إطلاق الصاروخ، قائلا: "إطلاق القذيفة الصاروخية من غزة باتجاه إسرائيل مساء أمس نفذ من منطقة العطاطرة من قبل عناصر حركة الجهاد الإسلامي بقيادة مسؤول الحركة في شمال القطاع بهاء ابو العطا وذلك بشكل متعمد بهدف المساس بالخطوات المدنية لترسيخ الهدوء في القطاع".

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