مبعوث أممي يصل عدن لبحث إعادة انتشار ميلشيات الحوثي في الحديدة

عدن- أ ش أ:

وصل رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسجارد اليوم الأحد إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وأفادت مصادر لقناة العربية الحدث الإخبارية بأن لوليسجارد سيلتقي أعضاء الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار؛ وذلك بالرغم من تحفظ الشرعية اليمنية على ما يسمى بإعادة الانتشار الأحادي الجانب الذي أعلنت ميليشيات الحوثي تنفيذه من موانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى.

يأتي هذا بعد أن تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في رسالة إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتكثيف الجهود من أجل تنفيذ اتفاق استوكهولم بكافة بنوده، بعد انتقاد الحكومة اليمنية لمساعي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثيس بشأن اتفاق الحديدة، وإعادة الانتشار فيه، واتهامه بعدم الحياد وشرعنة سيطرة الميليشيات على موانئ الحديدة.

يذكر أن كبير المراقبين الدوليين في اليمن الجنرال مايكل لوليسجارد كان قد أكد الأسبوع الماضي أن فريقه ملتزم بتنفيذ اتفاق الحديدة بشكل كامل .