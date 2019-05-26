​ليتوانيا تختار رئيسا جديدا في جولة إعادة للانتخابات الرئاسية

فيلنيوس (د ب أ)

يتوجه الناخبون في ليتوانيا اليوم الأحد إلى صناديق الإقتراع في جولة إعادة لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

ولم يتمكن أي من المرشحين من الفوز في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت قبل أسبوعين في ليتوانيا، والتي يبلغ عدد من لهم حق التصويت بها ما يقرب من 2.5 مليون شخص.

ويتنافس في جول الإعادة المرشحان اللذان حصلا على أعلى الأصوات في الجولة الأولى، وهما وزيرة المالية السابقة إنجريدا سيمونيت والخبير الاقتصادي جيتاناس نوسيدا، حيث لم يحصل أي منهما على الأغلبية التي تمكنه من الفوز في الجولة الأولى.

يشار إلى أنه وفقا للدستور، فإنه لا يحق للرئيسة الحالية داليا جريباوسكايتي، الترشح لولاية أخرى بعد قضاء فترتين مدة كل منهما خمس سنوات.

وقالت جريباوسكايتي بعد إدلائها بصوتها في فيلنيوس:"جميعنا في ليتوانيا محظوظون لأن الجولة الثانية ستكون منافسة بين المرشحين اللذين يستحقان أن يكونا في الجولة الثانية"، مضيفة أن الناخبين يتوقعون من الرئيس "الاستقرار والسلام والرخاء".

يذكر أن الرئيس في ليتوانيا دوره شرفي إلى حد كبير، لكن لديه صلاحيات معينة في السياسة الخارجية والدفاعية. حيث مثلت جريباوسكايتي بلدها بانتظام في قمم الاتحاد الأوروبي.

وسيتولى الفائز رئاسة ليتوانيا للسنوات الخمس المقبلة، ومن المتوقع ان تظهر النتائج مساء غد الاثنين.