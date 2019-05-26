​إسرائيل تعيد توسيع منطقة الصيد في بحر غزة إلى 15 ميلا بحريا

تل أبيب (د ب أ)

وسعت إسرائيل اليوم الأحد مرة أخرى منطقة الصيد في بحر غزة، بعد أن قلصتها ردا على العنف الذي اندلع الأسبوع الماضي .

وأعلن مكتب منسق الأنشطة الحكومية في المناطق الفلسطينية ليلة السبت إن منطقة الصيد ستزيد إلى 15 ميلاً بحرياً (حوالي 28 كيلومتراً) بعد أن كانت 10 أميال بحرية.

وقال مكتب منسق الأنشطة الحكومية في المناطق الفلسطينية في بيان "هذا الاجراء جزء من السياسة المدنية لمنع تدهور الظروف الانسانية في قطاع غزة ويتسق مع سياسة التمييز بين الارهابيين والسكان غير المتورطين".

يشار إلى أن مكتب منسق الأنشطة الحكومية في المناطق الفلسطينية قد قلص يوم الأربعاء الماضي منطقة الصيد في بحر غزة رداً على البالونات المتفجرة التي أطلقت من غزة على إسرائيل، والتي أشعلت عشرات الحرائق في جنوب إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد أغلقت في بداية شهر مايو الجاري منطقة الصيد بالكامل عندما اندلعت أعمال العنف بين المسلحين الفلسطينيين في غزة والجيش الإسرائيلي، في أشد موجة لتصاعد العنف بين الجانبين منذ عام 2014.

يشار إلى أن توسيع منطقة الصيد إلى 15ميلا بحريا في بحر غزة كان من بين بنود التفاهمات التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية مع إسرائيل والتي أدت إلى وقف القصف المتبادل بين فصائل فلسطينية وإسرائيل مطلع الشهر الجاري.