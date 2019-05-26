ملك البحرين يبحث مع قائد الأسطول الخامس الأمريكي أوضاع الخليج

المنامة (د ب أ)

بحث العاهل البحريني، حمد بن عيسى، السبت، مع جيمس مالوي قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية وقائد الأسطول الخامس، الأوضاع بمنطقة الخليج العربي.

جاء ذلك خلال لقاء حضره السفير الأمريكي لدى المنامة جستن هيكس، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

وفي بداية اللقاء، رحب العاهل البحريني بالسفير الأمريكي والآدميرال بحري جيمس مالوي، معرباً عن اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية من علاقات تاريخية وشراكة وثيقة، ترتكز دعائمها منذ عقود طويلة على الثقة والاحترام والتنسيق المشترك.

كما بحث ملك البحرين مع السفير الأمريكي أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، مشيداً بالتطور المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي وخاصة في الميادين العسكرية والدفاعية بما يخدم الأهداف ويلبي التطلعات المشتركة.

كما أثنى العاهل البحريني على "الدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية، بالتعاون مع الدول الحليفة والصديقة في ضمان أمن واستقرار المنطقة وتعزيز الأمن والسلم الدولي".

ونوه ملك البحرين بالجهود الطيبة التي يبذلها الآدميرال بحري جيمس مالوي لتطوير التعاون وتعزيز التنسيق العسكري والدفاعي بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الإهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى بحث مجريات الأحداث في المنطقة.

من جهته، قدم القائد العسكري الأمريكي إلى ملك البحرين عرضا للموقف الحالي في منطقة الخليج العربي.

وتشهد منطقة الخليج توترا متصاعدا في الآونة الأخيرة، جراءحرب كلامية وتهديدات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، صاحبتها تعزيزات عسكرية أمريكية في المنطقة.