طائرة من طراز "بوينج 737" تهبط اضطراريا في موسكو

موسكو (د ب أ)

هبطت طائرة من طراز "بوينج 737" اضطراريا اليوم الجمعة في مطار "فنوكوفو" بالعاصمة الروسية موسكو، بسبب تعرضها لمشكلات فنية.

وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أن الطائرة التابعة لشركة "يو تي إير" الروسية، أقلعت من موسكو إلى سورجوت، إلا أنه أثناء الرحلة اتخذ الطيار قرارا بالعودة، وحطت الطائرة في موسكو الساعة 1130 بالتوقيت المحلي.

وأشارت إلى أن الطائرة هبطت اضطراريا بسلام بعد صدور تحذير داخلي عن وجود اهتزاز في المحرك.

وكانت الطائرة قد حلقت على نحو دائرى لفترة فوق مطار فنوكوفو حتى تستهلك وقودها قبل هبوطها اضطراريا.