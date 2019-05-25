  • عاجل:تصل لـ40.. الأرصاد تعلن: موجة حارة جديدة في هذا الموعد

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    طائرة من طراز "بوينج 737" تهبط اضطراريا في موسكو

    09:11 م السبت 25 مايو 2019
    طائرة من طراز "بوينج 737" تهبط اضطراريا في موسكو

    ارشيفية - بوينج 737

    موسكو (د ب أ)

    هبطت طائرة من طراز "بوينج 737" اضطراريا اليوم الجمعة في مطار "فنوكوفو" بالعاصمة الروسية موسكو، بسبب تعرضها لمشكلات فنية.

    وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أن الطائرة التابعة لشركة "يو تي إير" الروسية، أقلعت من موسكو إلى سورجوت، إلا أنه أثناء الرحلة اتخذ الطيار قرارا بالعودة، وحطت الطائرة في موسكو الساعة 1130 بالتوقيت المحلي.

    وأشارت إلى أن الطائرة هبطت اضطراريا بسلام بعد صدور تحذير داخلي عن وجود اهتزاز في المحرك.

    وكانت الطائرة قد حلقت على نحو دائرى لفترة فوق مطار فنوكوفو حتى تستهلك وقودها قبل هبوطها اضطراريا.

    مطار فنوكوفو موسكو روسيا هبوط طائرة هبوط اضطراري

    الخبر التالى:

    رئيس الهند يعين ناريندرا مودي على رأس الحكومة الجديدة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان