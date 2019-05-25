3000 محتج من "السترات الصفراء" في فرنسا قبل انتخابات البرلمان الأوروبي

باريس (د ب أ)

شارك نحو 3000 من محتجي السترات الصفراء في مظاهرات بشوارع فرنسا، قبل يوم من التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي في البلاد، بما يمثل انخفاضا كبيرا عن الأعداد في المظاهرات السابقة.

وشارك 3200 شخص في احتجاجات في أنحاء مختلفة من فرنسا قبل الظهيرة، حسبما نقلت قناة "فرانس إنفو" عن وزارة الداخلية. وكان حوالي 1100 منهم في باريس.

كانت الحكومة أعلنت مشاركة نحو 15 ألف و500 متظاهر في الاحتجاجات الأسبوع الماضي.

ويتظاهر أصحاب السترات الصفراء منذ نوفمبر الماضي ضد السياسات الإصلاحية لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته المنتمية إلى تيار الوسط.