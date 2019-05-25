الرئاسة التركية تتهم "دويتشه فيله" الألمانية بتشويه سمعة اقتصادها

أنقرة - (د ب أ):

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم السبت، ن شبكة "دويتشه فيله" الألمانية "تعمل من خلال تغطياتها الإخبارية على تشويه سمعة اقتصاد تركيا بصورة متعمدة".

جاء ذلك في بيان لرئاسة الشؤون الاستراتيجية والميزانية بالرئاسة التركية، تعقيبا على خبر بثته "دويتشه فيله" الناطقة بالتركية، السبت، حول حزمة تمويل جديدة أعلنها وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، أمس الأول الخميس ، حسبما نقلت وكالة أنباء الأناضول.

وأفاد البيان أن الخبر المذكور ورد بعنوان "انتقاد لحزمة ألبيرق للتمويل.. خاطئة وفي غير وقتها".

وأشار إلى أن ذكر اسم رئاسة الاستراتيجية والميزانية في الخبر أمر، لا يمكن قبوله أبدا، وحتّم عليها (الرئاسة) إصدار بيان للرد عليه.

وأضاف أنه عند النظر إلى ما ورد في الخبر بشكل كامل، يتضح أنه أُعد لخلق رأي عام سلبي حول الحزمة المذكورة، مؤكدا أن الشبكة تعمل على تشويه سمعة اقتصاد البلاد بصورة متعمدة.

وأوضح البيان أن الخبر أعد على الطاولة جزءا من حملة تستهدف اقتصاد تركيا وسياساتها الاقتصادية، لخلق تصورات سلبية حولها، مشددا على أن مثل هذه الأخبار وطريقة إعدادها "خاطئة".

وأعلن وزير الخزانة والمالية أمس الأول الخميس ، أنه سيتم توفير تمويل بقيمة 30 مليار ليرة تركية (نحو 9ر4 مليارات دولار) لثلاثة قطاعات رئيسية، تشمل إنتاج المواد الخام والسلع الوسيطة، وتصنيع الآلات، والزراعة، لغاية نهاية العام، عبر حزمة تمويل بعنوان "صناعة وطنية متقدمة مثمرة"، بمشاركة ثلاثة مصارف حكومية.