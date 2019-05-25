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    السعودية تدين التفجيرين اللذين استهدفا مسجدين بكابول وكويتا

    05:03 م السبت 25 مايو 2019
    السعودية تدين التفجيرين اللذين استهدفا مسجدين بكابول وكويتا

    جانب من الحادث

    الرياض - (أ ش أ):

    أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدا في العاصمة الأفغانية كابول، وآخر في مدينة كويتا جنوب غربي باكستان، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

    وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - عن إدانة السعودية واستنكارها للتفجيرين، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي أفغانستان وباكستان، مع التمنيات بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذه الأعمال الإرهابية التي روعت الآمنين ولم تأخذ في الاعتبار حرمة المكان والزمان.

    وأكد المصدر وقوف المملكة إلى جانب الدولتين الشقيقتين ضد كل صور العنف والإرهاب والتطرف.

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