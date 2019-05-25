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    أول إقلاع وتحليق للقاذفة الروسية الثقيلة المسيرة

    03:00 م السبت 25 مايو 2019
    أول إقلاع وتحليق للقاذفة الروسية الثقيلة المسيرة

    الطائرة أوخوتنيك

    موسكو - (د ب ا):

    شهدت مدينة نوفوسيبيرسك الروسية أول إقلاع للطائرة المسيرة الحربية الروسية الثقيلة المعروفة باسم "أوخوتنيك" (الصياد).

    وذكرت وكالة سبوتنيك اليوم السبت ، أن الطائرة "أوخوتنيك" أقلعت من مطار مصنع الطائرات في مدينة نوفوسيبيرسك وحلقت لعدة أمتار، ثم هبطت.

    وأضافت أن تحليق الطائرة "أوخوتنيك" كان اختباريا للتأكد من عمل نظام التحكم في طائرة مسيرة أثناء الإقلاع ولم يكن تحليقا كاملا، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأي طائرة جديدة من هذا النوع أن تنجز الرحلة الجوية الكاملة في أول إقلاع لها.

    والطائرة "أوخوتنيك" طائرة ضخمة، فطول جناحها يبلغ 19 مترا، أي أنه أكبر من جناح المقاتلة القاذفة "سو-34". ويصل طولها إلى 14 مترا،ويصل مداها إلى 5000 كيلومتر، ويمكن أن تبلغ سرعتها 1400 كيلومتر في الساعة.

    ويفترض أن تؤدي طائرة "أوخوتنيك" مهمتها في قصف الأهداف المزمع تدميرها بالتنسيق مع مقاتلة الجيل الخامس "سو-57" وحسب توجيهاتها.

    الطائرة أوخوتنيك روسيا القاذفة الروسية

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