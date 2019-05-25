"دموع الندم".. الصحف البريطانية تُسلط الضوء على استقالة تيريزا ماي

القاهرة- (مصراوي):

سلطت الصحف البريطانية الضوء على إعلان رئيسة الحكومة تيريزا ماي مغادرتها لمنصبها كزعيمة لحزب المحافظين في 7 يونيو المُقبل على خلفية أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، لتمهد الطريق لمنافسة ستستمر شهرين على رئاسة الحزب.

يستعد المرشحون لخلافة ماي لإطلاق حملاتهم، اليوم السبت، ما يخلف مزيدا من الضبابية على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما يعتبر بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق، المُرشح الأوفر حظاً لخلافة رئيسة الحكومة المستقيلة.

ألقت ماي خطاباً عاطفياً صباح أمس الجمعة من أمام مقر رئاسة الحكومة في العاصمة لندن، وامتلأت نبرة صوتها بالعواطف وذرفت الكثير من الدموع وهي تنطق كلماتها القليلة الأخيرة.

وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية المُستقيلة أن عجزها عن قيادة البلاد للخروج من الاتحاد الأوروبي سوف يبقى دائماً مصدرًا للندم الكبير، وأنهت خطابها بالتأكيد على أن توليها رئاسة الحكومة كان شرفًا كبيرًا، وأنها تشعر بالكثير من الامتنان بفضل الفرصة التي أتيحت لها لتخدم البلد الذي تحبه.

استخدمت الصحف البريطانية الصور التي التقطتها عدسات المصورين لماي وهي تبكي مُعلنة الرحيل، وقالت صحيفة ديلي تيلجراف إن بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق، يحاول استخدام البريكست من أجل الوصول إلى 10 داونينج ستريت، حيث يُقيم رؤساء حكومة بريطانيا.

وأشارت صحيفة التايمز إلى أن مشوار ماي انتهى بالدموع.

فيما استخدمت صحيفة ديلي ميرور صورة لماي وهي تبكي وكتبت مُعلقة عليها "المرأة الباكية".

وعلقت صحيفة ديلي ميل البريطانية على صورة ماي قائلة "دموع الندم".

واستخدمت صحيفة الجارديان صورة لماي وهي تبكي وكتبت مُعلقة عليها :"هُزمت بالبريكست".

