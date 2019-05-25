قوات إسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين من القدس

القدس- (د ب أ):

اعتقلت أجهزة الأمن الاسرائيلية فجر اليوم السبت، أربعة فلسطينيين من أماكن مختلفة بمدينة القدس وحولتهم إلى مراكز تابعة لها في المدينة للتحقيق معهم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية(وفا) أن قوات "الاحتلال" اعتقلت فجر اليوم شقيقين من منزليهما ببلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.

من جانبه، ذكر مركز معلومات وادي حلوة أن "الاحتلال" الإسرائيلي اعتقل الليلة الماضية، شابين من حي بطن الهوى/الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.