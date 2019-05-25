ترامب يصل إلى طوكيو في زيارة رسمية ويلتقي بالإمبراطور الجديد

طوكيو – (أ ش أ):

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة اليابانية طوكيو اليوم السبت في زيارة تستغرق أربعة أيام.

وذكرت الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه من المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكي الاثنين المقبل مع رئيس الوزراء شينزو آبي قضية كوريا الشمالية والقضايا المتعلقة بالأمن واتفاق التجارة الثنائية، كما يجري الزعيمان محادثات حول العلاقات مع إيران في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران.

وسيجتمع الرئيس الأمريكي خلال زيارته بالإمبراطور الجديد ناروهيتو، ليصبح بذلك أول رئيس دولة أجنبية يلتقي به.