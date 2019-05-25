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    وزير الصحة البريطاني يعلن ترشحه لمنصب زعيم حزب المحافظين

    10:27 ص السبت 25 مايو 2019
    وزير الصحة البريطاني يعلن ترشحه لمنصب زعيم حزب المحافظين

    وزير الصحة البريطاني مات هانكوك

    لندن – (أ ش أ):

    أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك ترشحه إلى منصب زعيم حزب المحافظين، مشيرا إلى أنه سيعمل على إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

    ذكرت ذلك النبأ قناة (سكاي نيوز) البريطانية في نشرتها باللغة الانجليزية، اليوم السبت، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

    وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد أعلنت أمس الجمعة أنها ستستقيل من رئاسة حزب المحافظين في السابع من يونيو المقبل، وستبقى رئيسة وزراء لتصريف الأعمال إلى حين انتخاب الحزب بديلا لها.

    وأُجبرت ماي التي تولت منصبها كرئيسة للوزراء في أعقاب استفتاء 2016 بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي على الاستقالة بعد خلافات في حكومتها وحزبها المحافظ بشأن طريقة تولّيها ملف انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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    وزير ‏الصحة البريطاني مات هانكوك حزب المحافظين تيريزا ماي

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