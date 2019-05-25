​شرطة طوكيو تعزز تواجدها الأمني استعدادا لزيارة الرئيس الأمريكي

طوكيو - (أ ش أ):

عززت شرطة العاصمة اليابانية طوكيو تواجدها الأمني في إطار الاستعدادات لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي من المتوقع أن يصل إلى البلاد اليوم في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام.

وقالت شرطة طوكيو - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم السبت - إنها حشدت 25 ألف ضابط ووضعت العاصمة تحت الحماية على مدار اليوم.

وذكرت الإذاعة اليابانية أنه تم نشر مركبات تابعة للشرطة وضباط في الشوارع المحيطة بالحي الذي تتواجد فيه السفارة الأمريكية.

وأشارت إلى أنه تم إقامة نقاط تفتيش عند عدة أماكن، من بينها المواقع التي من المتوقع أن يزورها الرئيس الأمريكي، كما تم وضع حواجز معدنية على مفترق الطرق لمنع دخول السيارات.

ومن المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد غد (الاثنين) مع رئيس الوزراء شينزو آبي قضية كوريا الشمالية والقضايا المتعلقة بالأمن واتفاق التجارة الثنائية..ومن المتوقع أيضا أن يجري الزعيمان محادثات حول العلاقات مع إيران عقب تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران بفرض عقوبات اقتصادية أمريكية على إيران.

وسيجتمع الرئيس الأمريكي خلال زيارته بالإمبراطور والإمبراطورة الجديدين ليصبح بذلك أول رئيس دولة أجنبية يلتقي بهما. ومن المقرر أن يشاهد الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني مباراة سومو وسيلعب الزعيمان الجولف.