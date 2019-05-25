​وزير خارجية إيران يصف مباحثاته في اسلام أباد بـ"المهمة"

طهران - (د ب ا):

وصف وزیر خارجیة إیران محمد جواد ظریف محادثاته مع کبار المسؤولین الباکستانیین بـ"المهمة".

وفی تغریدة له علی موقع التواصل الاجتماعی "تویتر" نقلتها وكالة"إرنا" اليوم السبت،کتب ظریف: "إنه وبعد تفقد میناء جابهار؛ میناء إیران الواقع علی المحیط (الهندی)، أجرینا محادثات مهمة فی باکستان مع رئیس الوزراء عمران خان، وقائد الجیش باجوا، ووزیر الخارجیة شاه محمود قریشی، ورئیس البرلمان أسد قیصر".

واضاف ظريف قائلا:"إنه تم الترکیز خلال المحادثات علی الأمن والنمو والأواصر الإقلیمیة والتأکید علی التکامل بین النقطتین الرئیسیتین للبلدین أی مینائي جابهار وجوادر.

وأکد وزیر الخارجیة الإیرانی على أن "الجیران – اولاً".

كان ظريف قد وصل إلى اسلام أباد أول أمس الخميس فى زيارة تستغرق يومين، و التقى أمس الجمعة مع خان و قريشي.

وقال قريشي خلال اللقاء ، إن باكستان ستواصل جهود المصالحة لضمان السلام والاستقرار وتخفيف التوتر في المنطقة.

وأضاف قريشي أن التوترات في المنطقة ليست في مصلحة أحد.

وتابع أن باكستان تريد حل جميع القضايا العالقة من خلال المشاركة الدبلوماسية.

وذكر قريشي "جميع أصحاب المصلحة بحاجة إلى التحلي بالصبروالتسامح".

من جانبه،قال ظريف إن بلاده تعطي قيمة لجهود باكستان لإحلال السلام في المنطقة.

تاتي زيارة ظريف وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مؤخرا عقب تهديدات الأخيرة بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 40%من امدادات النفط العالمية، وردا على ذلك قامت واشنطن بتعزيز قدراتها العسكرية في منطقة الخليج.

رغم التصعيد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقائد الثورة الإسلامية الإيراني على خامنئي عدم سعيهما للدخول في حرب.