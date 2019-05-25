​الجيش الليبي يقصف مواقع للميليشيات ويقترب من طرابلس

طرابلس - (أ ش أ):

قصفت قوات الجيش الوطني الليبي، مواقع جديدة تابعة لميليشيات طرابلس جنوب شرق العاصمة الليبية.

وأكد مصدر عسكري لقناة "العربية" الإخبارية - أن سلاح الجو التابع للجيش الليبي شن غارات جوية مكثفة على معسكرات تابعة للميليشيات المسلحة في منطقة خلة الفرجان ضواحي العاصمة طرابلس، متوقعا أن يتواصل القصف حتى فجر الأحد.

وأفاد المصدر بتقدم الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي في عدة محاور، وسيطرتها على منطقة الأحياء البرية بالكامل، كما كسبت مساحات جديدة جنوب العاصمة طرابلس، وقامت بتدمير عدد من الآليات المسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق.

وأطلق الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية واسعة في الرابع من أبريل الماضي، لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.