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    مقتل واصابة 4 أشخاص في هجوم شنه تنظيم داعش بمحافظة صلاح الدين بالعراق

    12:02 ص السبت 25 مايو 2019
    مقتل واصابة 4 أشخاص في هجوم شنه تنظيم داعش بمحافظة صلاح الدين بالعراق

    تنظيم داعش - أرشيفية

    بغداد (أ ش أ)

    ذكر مصدر أمني عراقي، الجمعة، أن أربعة أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح جراء هجوم من تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة صلاح الدين.

    وقال المصدر، في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن عناصر من تنظيم "داعش" شنوا هجوما في منطقة الخضيرة بصلاح الدين، وقاموا بقتل شخصين واصابة إثنين آخرين.

    وأضاف أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث وباشرت بحملة دهم وتفتيش بحثا عن العناصر الإرهابية.

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