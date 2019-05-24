سفير موسكو بكاراكاس: نساعد فنزويلا في وجه التهديدات الأمريكية

موسكو (أ ش أ)

أكد السفير الروسي لدى كاراكاس فلاديمير زايومسكي، أن القوات الروسية، التي وصلت إلى فنزويلا في مارس الماضي، تساعد الجيش في تحضيراته لمواجهة التهديدات الامريكية ب"اللجوء إلى القوة"، وأضاف أن الحوار يجب أن يسود.

وقال زايومسكي - في تصريحات أوردتها قناة (فرنسا 24) اليوم الجمعة - إن "الحكومة الفنزويلية في حالة تأهب منذ بداية العام لأن الولايات المتحدة تواصل تهديداتها للجوء إلى القوة ضد فنزويلا. في هذه الظروف، عليهم التأكد من أن الأسلحة التي بحوزتهم تعمل".

وأضاف أن "خبراءنا متواجدون لتدريب نظرائهم الفنزويليين على الحفاظ على جهوزية معداتهم العسكرية، وفي نفس الوقت يرشدونهم إلى أفضل السبل لاستخدامها"، موضحا أن الروس يتواجدون في فنزويلا استنادا إلى اتفاق موقع عام 2001.

وكرر السفير الروسي، الذي يشغل منصبه منذ عام 2009، "نحن ضدّ كل محاولة للتدخل"، وأضاف أن الخروج من الأزمة يرتكز على اعتماد مسار الحوار والبحث عن التوافق.

كما رحب بالوساطة التي تقودها النرويج ويشارك فيها ممثلون عن مادورو والمعارضة الفنزويلية، وقال زايومسكي "رائع اجراء هذه المحادثات"، معربا عن أمله في "مواصلة اللقاءات".

وأرسلت روسيا، التي تعد حليفة للرئيس نيكولاس مادورو، نحو 100 جندي في مارس إلى الدولة الأمريكية الجنوبية التي تواجه أزمة سياسية منذ إعلان رئيس البرلمان خوان جوايدو نفسه رئيسا بالوكالة واعتراف نحو 50 دولة به، بينها الولايات المتحدة.

وأثارت هذه الأزمة السياسية مواجهة جديدة بين موسكو وواشنطن اللتين تتبادلان الاتهامات بزعزعة استقرار فنزويلا. ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا إلى مغادرة كاراكاس، فيما تتهم موسكو من جانبها واشنطن برغبتها في قيادة انقلاب في انتهاك للقانون الدولي.