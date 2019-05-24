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    إصابة 16 فلسطينيا في "مسيرات العودة" على حدود قطاع غزة

    10:40 م الجمعة 24 مايو 2019
    إصابة 16 فلسطينيا في "مسيرات العودة" على حدود قطاع غزة

    مسيرات العودة - صورة ارشيفية

    غزة (أ ش أ)

    أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إصابة 16 فلسطينيا بإصابات مختلفة بقنابل الغاز والأعيرة المطاطية، مشيرة إلى أنه تم علاج المصابين في النقاط الطبية في الجمعة الـ59 لمسيرات العودة وكسر الحصار.

    وأوضحت الصحة - في بيان اليوم الجمعة - أن من بين المصابين صحفي ومسعفة متطوعة أصيبا بقنابل غاز مباشرة.

    وكانت هيئة كسر الحصار استبقت التظاهرات بالدعودة الى البقاء داخل الخيام وعدم إحضار الأطفال إلى الحدود خوفا من إصابتهم بضربات شمس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

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    مسيرات العودة وزارة الصحة الفلسطينية قطاع غزة قنابل الغاز

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