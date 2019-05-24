سفارة الكويت في فرنسا تؤكد عدم وجود جرحى كويتيين بانفجار ليون
الكويت - باريس (أ ش أ)
أكدت سفارة الكويت لدى فرنسا اليوم الجمعة، عدم وجود مواطنين كويتيين من بين جرحى الانفجار في مدينة ليون.
وقالت السفارة - في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" - إنها تواصلت مع مواطنيها في مدينة ليون شرقي فرنسا واطمأنت عليهم.
وأضافت أنها تواصلت مع الجهات الأمنية الفرنسية في ليون، والتي أكدت عدم وجود كويتيين من بين الجرحى ، مشددة على ضرورة التعاون مع السلطات الأمنية والتزام الحيطة والحذر والتواصل معها في حالات الطوارئ.
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