سفارة الكويت في فرنسا تؤكد عدم وجود جرحى كويتيين بانفجار ليون

الكويت - باريس (أ ش أ)

أكدت سفارة الكويت لدى فرنسا اليوم الجمعة، عدم وجود مواطنين كويتيين من بين جرحى الانفجار في مدينة ليون.

وقالت السفارة - في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" - إنها تواصلت مع مواطنيها في مدينة ليون شرقي فرنسا واطمأنت عليهم.

وأضافت أنها تواصلت مع الجهات الأمنية الفرنسية في ليون، والتي أكدت عدم وجود كويتيين من بين الجرحى ، مشددة على ضرورة التعاون مع السلطات الأمنية والتزام الحيطة والحذر والتواصل معها في حالات الطوارئ.