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    الصورة الأولى للمشتبه به في تفجير مدينة ليون الفرنسية

    09:51 م الجمعة 24 مايو 2019
    الصورة الأولى للمشتبه به في تفجير مدينة ليون الفرنسية

    الشرطة الفرنسية

    القاهرة - مصراوي:

    نشرت وسائل الإعلام الفرنسية، صورة للمشتبه به في ارتكابه التفجير الذي وقع بمدينة ليون اليوم، وأسفر عن ما لا يقل عن 13 مصابًا بينهم 2 في حالة حرجة.

    ويظهر في الصورة رجلًا يمشي بجوار دراجة ويرتدي قميصًا أسود اللون وقبعة سوداء ونظارة شمس.

    ولم تصدر الشرطة الفرنسية حتى الآن تأكيدًا أن هذه صورة المشتبه به الذي تطارده.

    وذكرت الشرطة في وقت سابق، أنها تبحث في مدينة ليون الفرنسية عن رجل مشتبه به، بعد انفجار وقع اليوم بوسط المدينة وأسفر عن ما لا يقل عن عشرة جرحى.

    صرح بذلك متحدث باسم الشرطة الفرنسية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) مساء اليوم الجمعة.

    وتقول تقارير إعلامية أن المشتبه به هرب بدراجة هوائية.

    وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد وصف اليوم الانفجار الذي وقع في ليون بأنه "هجوم" وذلك في مقابلة صحفية له تم بثها اليوم.

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    الشرطة الفرنسية وسائل الإعلام الفرنسية مدينة ليون فرنسا

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