الرئيس الفرنسي يصف انفجار ليون بأنه "هجوم"

باريس (أ ش أ)

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، انفجار طرد مفخخ في أحد شوارع ليون (شرق فرنسا) بأنه هجوم ، قبل يومين من الانتخابات الأوروبية.

وقال الرئيس الفرنسي، وفقا لقناة (فرانس 24)، اليوم الجمعة: "إن هجوما وقع في ليون، وليس من صلاحياتي أن أضع حصيلة، لكن اليوم في هذه المرحلة لا ضحايا وهناك جرحى ، وبالطبع أتعاطف مع الجرحى وأسرهم".

من جهته، دعا وزير الداخلية كريستوف كاستانير، في تغريدة على (تويتر)، إلى تعزيز أمن المواقع العامة التي تستضيف أحداثا رياضية وثقافية ودينية في البلاد.

بدوره ، ألغى رئيس الوزراء إدوارد فيليب مشاركته في الاجتماع الأخير للغالبية البرلمانية تحضيرا للانتخابات الأوروبية الأحد.

وفتح قسم مكافحة الإرهاب في نيابة باريس تحقيقا في الحادث ، وكانت حصيلة أولية رسمية للسلطات المحلية أشارت إلى ثمانية جرحى اصاباتهم طفيفة.

وأفاد مصدر آخر عن سقوط 10 جرحى بينهم فتاة صغيرة السن.