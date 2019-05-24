لحظة تشييع جثمان الفلسطيني زكي مبارك بعد وفاته بالسجون التركية (فيديو)

القاهرة - مصراوي:

شُيع اليوم الجمعة، جثمان الفلسطيني زكي مبارك الذي توفي في السجون التركية، بعد وصوله قادما من مصر عبر معبر رفح، بحسب ما ذكرت "الحدث".

وتتهم عائلة زكي مبارك السلطات التركية بتعذيبه حتى الموت داخل السجن، في حين تقول أنقرة إنه توفي منتحرا.

ونقل جثمان مبارك إلى القاهرة الأسبوع الماضي قادما من تركيا، بعد مماطلة من جانب أنقرة.

وأعربت عائلته في السابق عن رغبتها في إعادته إلى غزة، التي يتحدر منها لدفنه هناك، وأصرت على إعادة تشريح الجثة قبل الدفن.

وقامت السلطات المصرية بإعادة تشريح جثة مبارك بناء على طلب عائلته، التي قالت إنه تعرض إلى تعذيب مهول وصل إلى حد انتزاع لسانه وتقطيع أصابع قدميه وتعرضه لضربات شديدة على الرأس.

وكان مبارك قد اختفى في الأراضي التركية مطلع أبريل الماضي، وبعد 17 يوما أعلنت السلطات التركية نبأ اعتقاله في 22 أبريل الماضي.