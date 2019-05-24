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    نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يزور أوتاوا الخميس المقبل

    07:47 م الجمعة 24 مايو 2019
    نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يزور أوتاوا الخميس المقبل

    مايك بنس

    أوتاوا - (أ ش أ):

    كشفت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، اليوم الجمعة، عن أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس سيزور أوتاوا الخميس المقبل لإجراء مباحثات تتناول اتفاق التبادل التجاري الحر لدول أمريكا الشمالية "أوسمكا".

    وقالت الوزيرة - خلال تفقّدها مصنعًا للألمنيوم في منطقة ساجني في مقاطعة كيبيك - إنها ستبحث في مسار عملية التصديق التي يجريها البلدان على الاتفاق الذي يضم كلا من كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

    وأكدت فريلاند - في تصريحاتها للصحفيين خلال جولتها - أن نائب الرئيس الأمريكي كان حليفًا خلال جولات التفاوض الهادفة لتحديث اتفاق "نافتا" التي أجرتها مع كلّ من الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الاقتصاد المكسيكي إلديفونسو جواهاردو.

    وأكدت كريستيا فريلاند أنها لن تطرح الخلاف حول خشب البناء في مباحثاتها حول اتّفاق أوسمكا مع نائب الرئيس الأمريكي، ومن المتوقع أن يتم حله من خلال الآليات القانونية لتسوية النزاعات.

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