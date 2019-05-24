الرئيس الفرنسي: انفجار ليون هو "هجوم بلا قتلى"

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الانفجار الذي وقع في مدينة ليون، وأسقط عدة مصابين، "هجوم بلا قتلى"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

أفادت وسائل إعلام فرنسية، بانفجار هز مدينة ليون الفرنسية، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن".

فيما أعلنت الشرطة الفرنسية، في تصريحات أوردتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن الانفجار قد يكون نجم عن طرد مفخخ، داعية إلى الابتعاد عن المنطقة.