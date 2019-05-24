المفوضية الأوروبية: رئيس وزراء جديد في بريطانيا لا يعني "بريكست" جديدًا

بروكسل - (أ ش أ):

أعلن مسؤولون بالمفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن تعيين رئيس وزراء بريطاني جديد خلفا لرئيسة الوزراء الحالية تيريزا ماي، لا يعني تقديم عرض جديد فيما يخص اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقالت المتحدثة باسم المفوضية مينا أندريفا - حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - "لقد حددنا موقفنا من اتفاقية الخروج والإعلان السياسي"، مضيفة أن المفوضية الأوروبية أوضحت موقفها من "بريكست" ومستعدة للعمل مع أي رئيس وزراء بريطاني جديد.

وأشارت سيلا إلى أن رئيس المفوضية جاد كلود يونكر أحب وقدر العمل مع ماي ووصفها بأنها امرأة شجاعة يحترمها جدا، مضيفة إلى أن يونكر سيعمل على خلق علاقات قائمة على الاحترام مع أي رئيس وزراء جديد لبريطانيا، واستمرار التواصل مع ماي أيضًا.