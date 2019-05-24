  • عاجل:"انخفاض 6 درجات".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    المفوضية الأوروبية: رئيس وزراء جديد في بريطانيا لا يعني "بريكست" جديدًا

    06:08 م الجمعة 24 مايو 2019
    المفوضية الأوروبية: رئيس وزراء جديد في بريطانيا لا يعني "بريكست" جديدًا

    مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل

    بروكسل - (أ ش أ):

    أعلن مسؤولون بالمفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن تعيين رئيس وزراء بريطاني جديد خلفا لرئيسة الوزراء الحالية تيريزا ماي، لا يعني تقديم عرض جديد فيما يخص اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

    وقالت المتحدثة باسم المفوضية مينا أندريفا - حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - "لقد حددنا موقفنا من اتفاقية الخروج والإعلان السياسي"، مضيفة أن المفوضية الأوروبية أوضحت موقفها من "بريكست" ومستعدة للعمل مع أي رئيس وزراء بريطاني جديد.

    وأشارت سيلا إلى أن رئيس المفوضية جاد كلود يونكر أحب وقدر العمل مع ماي ووصفها بأنها امرأة شجاعة يحترمها جدا، مضيفة إلى أن يونكر سيعمل على خلق علاقات قائمة على الاحترام مع أي رئيس وزراء جديد لبريطانيا، واستمرار التواصل مع ماي أيضًا.

    هذا المحتوى من

    Asha
    بريطانيا بريطانياحزب المحافظين البريطاني بروكسل تيريزا ماي

    الخبر التالى:

    الصين تؤكد تمسكها بالمحادثات التجارية مع أمريكا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان