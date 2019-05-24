ترامب يوافق على إرسال تعزيزات عسكرية وجنود إلى الشرق الأوسط لـ"ردع إيران"

القاهرة – مصراوي:

وافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على إرسال تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط، بهدف "ردع التهديدات الإيرانية" في المنطقة.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلًا عن مصدر مسؤول رفض ذكر اسمه، وافق ترامب على طلب القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهانن لنشر بطاريات صواريخ باتريوت، وطائرة استطلاع، والقوات اللازمة لهذه الموارد.

فيما أوردت شبكة "سكاي نيوز عربية"، نقلًا عن صحيفة "وول ستريت جورنال"، موافقة ترامب على إرسال 3 آلاف جندي إلى المنطقة لدعم القوات الموجودة.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان أمس الخميس أن الولايات المتحدة تدرس بالفعل إمكانية إرسال تعزيزات إضافية إلى الشرق الأوسط لحماية القوات العاملة هناك، وسط ورود معلومات غير رسمية متضاربة حول تعداد تلك القوات، وتراوحت الأرقام بين 5 آلاف و 120 ألف جندي.

ولا يزال من غير الواضح العدد الدقيق للعسكريين الذين ستنشرهم واشنطن في الشرق الأوسط ضمن خطة مواجهة إيران.