روسيا تمدد احتجاز الجاسوس الأمريكي المشتبه به بول ويلان قبل محاكمته

موسكو - (د ب أ):

أفادت وسائل إعلام روسية رسمية بأن محكمة روسية مددت فترة الاحتجاز قبل المحاكمة للجاسوس الأمريكي المشتبه به بول ويلان اليوم الجمعة.

وتم اعتقال ويلان (49 عاما) منذ ستة شهور تقريبا في موسكو حيث زُعم أنه كانت بحوزته أسرار للدولة الروسية. ولم يتم الإفصاح إلا عن تفاصيل قليلة.

وذكرت أسرة ويلان، الجندي السابق في مشاة البحرية الذي كان يعمل لدى شركة توريد قطع غيار السيارات الأمريكية، بورج وارنر، أنه كان في روسيا لحضور حفل زفاف صديق، بحسب عائلته.

وانتشرت تكهنات حول إمكانية إبرام صفقة تبادل لويلان والروسية ماريا بوتينا، التي صدر حكم ضدها الشهر الماضي في الولايات المتحدة بتهمة التآمر وخرق قانون تسجيل الوكلاء ( العملاء ) الأجانب بالولايات المتحدة .

وتم اعتقال ويلان بعد أسبوعين من اعتراف بوتينا في إطار صفقة أمريكية للاعتراف بالذنب. ونفت وزارة الخارجية الروسية مثل هذه التكهنات.