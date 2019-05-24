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    الجيش الجزائري يعتقل إرهابيا ويدمر 11 مخبأ للجماعات الإرهابية

    04:20 م الجمعة 24 مايو 2019
    الجيش الجزائري يعتقل إرهابيا ويدمر 11 مخبأ للجماعات الإرهابية

    الجيش الجزائري

    الجزائر - (د ب أ):

    أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، أن قوة من الجيش اعتقلت إرهابيا أمس الخميس، اثر عملية تدخل في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، بمنطقة تمنراست اقصى جنوبي البلاد.

    وكشفت الوزارة في موقعها الرسمي اليوم الجمعة، أن الامر يتعلق بالإرهابي المسمى (د. ستار)، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012.

    من جهة اخرى، دمرت مفرزة أخرى للجيش، 11 مخبأ للإرهابيين تحوي 4 قنابل يدوية، ومنظار، وهاتفين محمولين ومواد غذائية وأغراض أخرى، إثر عملية بحث وتمشيط بولاية عين الدفلى غربي البلاد.

    الجيش الجزائري الجزائر وزارة الدفاع الوطني الجماعات الإرهابية

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