الدولار يهبط 14 قرشا.. أسعار العملات أمام الجنيه خلال أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

هبطت أسعار 6 عملات أجنبية وعربية أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في البنك الأهلي، مع استمرار تراجع سعر الدولار أمام العملة المحلية.

وخلال الأسبوع، انحفض سعر الدولار 14 قرشا، ليسجل أمس الخميس 16.85 جنيه للشراء و16.95 جنيه للبيع، مقابل 16.99 جنيه للشراء و17.09 جنيه للبيع الخميس الماضي، في البنك الأهلي المصري.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني، ليسجل أمس 21.24 جنيه للشراء و21.48 جنيه للبيع مقابل 21.74 جنيه للشراء و21.98 جنيه للبيع.

وتراجع سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي ليسجل أمس الخميس 18.72 جنيه للشراء و18.92 جنيه للبيع مقابل 19 جنيها للشراء و19.18 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر الدينار الكويتي ليسجل أمس 55.30 جنيه للشراء و55.74 جنيه للبيع، مقابل 55.84 جنيه للشراء و56.25 جنيه للبيع.

وهبط سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع، ليسجل أمس 4.49 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع مقابل 4.53 جنيه للشراء و4.56 جنيه للبيع.

وخلال الأسبوع الماضي، تراجع سعر الدرهم الإماراتي ليسجل أمس 4.59 جنيه للشراء و4.62 جنيه للبيع مقابل 4.63 جنيه للشراء، و4.66 جنيه للبيع.

وهبط سعر الريال القطري إلى 4.38 جنيه للشراء و4.65 جنيه للبيع، مقابل 4.41 جنيه للشراء، و4.69 جنيه للبيع.