وزير خارجية إيران: ترامب إرهابي

اسلام اباد/طهران - (د ب ا):

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة، الرئيس الامريكي دونالد ترامب بأنه "إرهابي".

واضاف ظريف في تصريح للمراسلين عقب لقائه المسؤولين الباكستانيين في اسلام اباد التي وصل إليها أمس الخميس في زيارة تستغرق يومين ، أن إيران ستشهد نهاية ترامب ولكنه لن يشهد ابدا نهاية إيران .

وتابع ظريف أنه اجرى مباحثات في اسلام اباد بشأن الاجراءات الامريكية ضد إيران والحرب الاقتصادية والمساعي الامريكية لممارسة الضغط الاقتصادي على إيران والذي يعد "ارهابا اقتصاديا، وسبل تصدي البلدين للاطماع التوسعية والغطرسة الامريكية"بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وذكر أنه بحث ايضا ضرورة تعاون البلدان الاسلامية في مواجهة المخططات الاميركية و"الصهيونية للمنطقة وقضية فلسطين ولاسيما صفقة القرن التي تعد محاولة للقضاء على مبادئ فلسطين حيث كانت لدينا مواقف متطابقة" .

وعن موقف المسؤولين الباكستانيين حول التطورات الاقليمية، قال ظريف "باكستان بلد صديق وجار ولدينا ملاحظات على علاقاتها مع سائر دول المنطقة ولكننا مسرورون جدا " لان الحكومة الباكستانية تتفهم بشكل كامل وجهات نظر ايران وتعتبر الضغوط الامريكية على طهران غير مقبولة..

تاتي زيارة ظريف وسط تصاعد التوتر بشدة بين الولايات المتحدة وإيران مؤخرا عقب تهديدات الأخيرة بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 40%من امدادات النفط العالمية بسبب تشديد العقوبات على النفط الإيراني ، وردا على ذلك قامت واشنطن بتعزيز قدراتها العسكرية في منطقة الخليج.

ورغم التصعيد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقائد الثورة الإسلامية الإيراني على خامنئي عدم سعيهما للدخول في حرب.