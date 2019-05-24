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    حرائق غابات في إسرائيل بسبب ارتفاع درجة الحرارة

    11:37 ص الجمعة 24 مايو 2019
    حرائق غابات في إسرائيل بسبب ارتفاع درجة الحرارة

    حرائق غابات في إسرائيل - أرشيفية

    تل أبيب- (د ب أ):

    تشهد منطقة وسط إسرائيل حرائق اليوم الجمعة نتيجة لموجة حارة وصلت فيها درحة الحرارة إلى 50 درجة مئوية.

    وبحسب إدارة الإطفاء، اضطر نحو ثلاثة آلاف شخص إلى مغادرة منازلهم في بعض الأحيان، حيث اشتعلت النيران في 45 مبنى.

    وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن رجال إطفاء من قبرص يساعدون في جهود إخماد النيران.

    ومن المتوقع أن تنضم طائرات إطفاء من قبرص واليونان وكرواتيا وإيطاليا للعملية اليوم.

    وبحسب خدمة الإنقاذ "ماجن دافيد أدوم" جرى نقل ثمانية أشخاص إلى المستشفى بعدما استنشقوا الدخان الناجم عن الحريق.

    وتوفى رجل سبعيني جراء ضربة شمس أمس الخميس، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أو إسرائيل".

    ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة مجددا اليوم إلى 48 درجة مئوية في جنوب البلاد، بحسب الموقع الإخباري "واي نت".

    وقالت فرق الإطفاء إن سبب الحرائق التي تستعر بشكل رئيسي في مدينة موديعين، لايزال مجهولا.

    وقال متحدث إن السماء لم تمطر الشهر الماضي، ما يعني أن الأشجار كانت شديدة الجفاف.

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