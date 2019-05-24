تيريزا ماي تعلن استقالتها من رئاسة وزراء بريطانيا

القاهرة – (مصراوي):

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الجمعة، استقالتها من رئاسة الحكومة، محددة جدولا زمنيا لخروجها من الحكومة والحزب على خلفية أزمة البريكست.

وقالت في كلمة ألقتها أمام مقر رئاسة الحكومة في لندن أنها ستبقى في المنصب حتى 7 يونيو المقبل، حتى تتيح الفرصة أمام حزب المحافظين الذي تنتمي له لاختيار زعيم جديد للحزب.

وستكون بذلك في منصبها عندما يزور الرئيس الأميركي دونالد ترامب المملكة المتحدة من 03 إلى 05 يونيو.

وكانت وسائل إعلام بريطانية توقعت أن تقدم ماي استقالتها من داونينج ستريت (مقر رئاسة الحكومة).

وتولت تيريزا ماي رئاسة الحكومة في 2016 بعيد تصويت البريطانيين بنسبة 52 بالمئة مع بريكست في استفتاء جرى في 23 يونيو.