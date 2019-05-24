​ترامب وزوجته يتوجهان إلى اليابان في زيارة رسمية

واشنطن - (د ب أ):

من المقرر أن يغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته السيدة الأولى ميلانيا، واشنطن اليوم الجمعة، في زيارة رسمية إلى اليابان تشمل عقد اجتماع مع إمبراطور البلاد ناروهيتو، الذي اعتلى العرش مؤخرا.

وسيكون ترامب وزوجته أول ضيفين رسميين يحلان في اليابان منذ تنصيب ناروهيتو في أول مايو.

وذكر البيت الأبيض أن الزيارة تأتي كـ "لحظة تاريخية في اليابان" وتُظهر أن التحالف بين اليابان والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى.

وبعد وصوله ليل السبت، سيلتقي ترامب بشكل غير رسمي مع رئيس الوزراء شينزو آبي يوم الأحد ليشاهدا معا مباراة لمصارعة السومو، حسبما قال مسؤول أمريكي رفيع.

وأوضح المسؤول أنه "ستكون هناك بعض الأشياء الجوهرية التي سيتم الإعلان عنها خلال الزيارة"، دون مزيد من التوضيح.