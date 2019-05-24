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    ولي العهد السعودي يبحث العلاقات الثنائية مع نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني

    08:24 ص الجمعة 24 مايو 2019
    ولي العهد السعودي يبحث العلاقات الثنائية مع نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني

    الأمير محمد بن سلمان

    الرياض- أ ش أ:

    التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان.

    وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى خلال اللقاء، - الذي عقد في جدة مساء أمس- بحث التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.

    وكان نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني، قد وصل إلى جدة بالمملكة العربية السعودية، في وقت سابق أمس.

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    ولي العهد محمد بن سلمان العلاقات الثنائية المجلس الانتقالي السوداني محمد حمدان

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