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    مصدر أمني عراقي: مقتل وإصابة 3 من الحشد العشائري شمال قضاء بيجي​

    08:16 ص الجمعة 24 مايو 2019
    مصدر أمني عراقي: مقتل وإصابة 3 من الحشد العشائري شمال قضاء بيجي​

    مقتل وإصابة 3 من الحشد العشائري_ أرشيفية

    تكريت (العراق) - (د ب ا):

    أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية اليوم الجمعة بمقتل واصابة ثلاثة من عناصر الحشد العشائري في هجوم شنه عناصر داعش شمال قضاء بيجي/ 220 كيلومترا شمال بغداد .

    وقال العقيد محمد خليل البازي من شرطة المحافظة ان" قوة من عناصر داعش هاجمت بعد منتصف الليلة الماضية نقطة للحشد العشائري في تقاطع طريق قريتي الزوية والمسحك/ 25 كيلومترا شمال بيجي/ وأطلقت وابلا من النيران من مختلف أنواع الأسلحة ما أسفر عن مقتل أحد عناصر النقطة واصابة اثنين آخرين بجروح".

    وأضاف ان" عناصر النقطة والنقاط القريبة ردوا على مصدر النيران واجبروا المهاجمين على التراجع نحو حوض نهر دجلة يلاحقهم طيران الجيش".

    الحشد العشائري قضاء بيجي محافظة صلاح الدين العراق داعش

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