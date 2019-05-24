قصف مقر مجلس النواب في طرابلس

طرابلس - (د ب أ):

أعلن المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الليبية، أن طائرة تتبع قوات الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، قصفت مقر مجلس النواب في طرابلس صباح اليوم الجمعة.

وعرض المكتب على صفحته بموقع فيسبوك صورا تظهر أضرارا مادية لحقت ببعض أجزاء المقر الواقع بفندق ريكسوس بطرابلس، والذي كان مقرا للمؤتمر الوطني العام.