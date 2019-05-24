​الولايات المتحدة تتهم أسانج بنشر معلومات سرية

واشنطن - (د ب أ):

وجه ممثلو ادعاء بالولايات المتحدة 17 اتهاما جديدا إلى مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، لنشر معلومات سرية عام 2010.

ويمكن أن تثير هذه الاتهامات قضايا تتعلق بالتعديل الأول، حيث يمنح الدستور حماية واسعة النطاق لحرية التعبير، وتنشر وسائل الإعلام بانتظام معلومات نابعة من مصادر سرية.

ولا يزال أسانج محتجزا في بريطانيا كما أنه مطلوب في السويد. وقال مسؤولون أمريكيون إن أي قضايا تتعلق بتسليمه سيقررها النظام البريطاني.

ويقول ممثلو الادعاء إن الاتهامات تتعلق بنشر معلومات سرية ركزت على نشر أعداد كبيرة من أسماء مبلغين سريين ربما يعرضهم ذلك للخطر في إيران وسورية والصين والعراق وأفغانستان.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الاتهامات الموجهة إلى أسانج تنبع جزئياً من كيفية اقترابه من تشيلسي مانينج ،التي كانت تخدم في الجيش حينها، للحصول على الملفات، وأضافوا أن هذا يختلف عن نشاط الصحفيين الاعتياديين. وأوضحوا أن أسانج كان يعلم أن نشر تلك المعلومات يمكن أن يضر الولايات المتحدة.

وقال جون ديمرز، أحد ممثلي الادعاء إن: "جوليان أسانج ليس صحفيا".

وباضافة الاتهامات الجديدة ربما يواجه أسانج، إجمالا، أكثر من 170 عامًا في السجن، إذا وصل إلى الولايات المتحدة.