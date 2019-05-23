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    وزير السياحة الجزائري: علاقتنا بمصر تاريخية ومتميزة

    11:47 م الخميس 23 مايو 2019
    وزير السياحة الجزائري: علاقتنا بمصر تاريخية ومتميزة

    عبد القادر بن مسعود وزير السياحة الجزائري

    الجزائر (أ ش أ)

    أشاد عبد القادر بن مسعود وزير السياحة الجزائري بعلاقات بلاده المتميزة مع مصر، قائلا إنها علاقات تاريخية وعميقة.

    وقال بن مسعود - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر على هامش مشاركته في مهرجان ليالي رمضان بعنوان مائدة رمضانية تقليدية للمناطق الجزائرية المختلفة الذي نظمته وزارة الثقافة الجزائرية مساء اليوم - " بحثت قبل أيام مع السفير أيمن مشرفة التعاون المشترك بين البلدين في المجال السياحي واتفقنا على دفع العلاقات إلى الإمام.

    وأضاف " تربينا دائما على أن مصر في قلب كل عربي وتاريخيا تربطنا الكثير من العلاقات في كل المجالات ونحن نتطلع إلى المستقبل ونريد مزيدا من العلاقات المتميزة".

    وتابع " منذ عشرات السنين ومصر تلعب دورا مهما في الوطن العربي وعلاقتها بالجزائر ومساندتها للثورة الجزائرية لا تنسى ".

    هذا المحتوى من

    Asha
    وزير السياحة الجزائري عبد القادر بن مسعود الجزائر مهرجان ليالي رمضان
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