وزير السياحة الجزائري: علاقتنا بمصر تاريخية ومتميزة

الجزائر (أ ش أ)

أشاد عبد القادر بن مسعود وزير السياحة الجزائري بعلاقات بلاده المتميزة مع مصر، قائلا إنها علاقات تاريخية وعميقة.

وقال بن مسعود - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر على هامش مشاركته في مهرجان ليالي رمضان بعنوان مائدة رمضانية تقليدية للمناطق الجزائرية المختلفة الذي نظمته وزارة الثقافة الجزائرية مساء اليوم - " بحثت قبل أيام مع السفير أيمن مشرفة التعاون المشترك بين البلدين في المجال السياحي واتفقنا على دفع العلاقات إلى الإمام.

وأضاف " تربينا دائما على أن مصر في قلب كل عربي وتاريخيا تربطنا الكثير من العلاقات في كل المجالات ونحن نتطلع إلى المستقبل ونريد مزيدا من العلاقات المتميزة".

وتابع " منذ عشرات السنين ومصر تلعب دورا مهما في الوطن العربي وعلاقتها بالجزائر ومساندتها للثورة الجزائرية لا تنسى ".