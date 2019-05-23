نائب رئيس المجلس العسكري السوداني يصل السعودية (صور)

القاهرة - مصراوي:

وصل الفريق أول نائب رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان محمد حمدان دقلو، إلى جدة مساء اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكان في استقبال دقلو، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل مستشار الملك السعودي وأمير منطقة مكة المكرمة، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.