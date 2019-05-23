نائب وزير الخارجية الكويتي: العلاقات مع مصر استراتيجية متميزة

الكويت (أ ش أ)

وصف نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله العلاقات المصرية - الكويتية ب"الاستراتيجية والأخوية والمتميزة".

وأشار الجارالله- في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، على هامش الغبقة (لقاء رمضاني) التي أقامها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد وحرمه مساء اليوم الخميس، بقاعة الشيخ صباح الأحمد بمقر وزارة الخارجية الكويتية - أن التحضيرات لزيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح إلى القاهرة الشهر المقبل، جارية على قدم وساق.

وأضاف "نتطلع إلى زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى مصر، نظرا للعلاقات الاستراتيجية القوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تحتاج دوما إلى مثل هذا المستوى من الزيارات".

وأوضح نائب وزير الخارجية الكويتي، أن الزيارة تأتي في إطار توطيد وتعزيز وتوسيع آفاق التعاون الواسع مع الأشقاء في مصر، واستعراض أوجه العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى استعراض التطورات فى المنطقة بشكل عام.