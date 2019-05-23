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    الولايات المتحدة توجه 17 تهمة جديدة لمؤسس "ويكيليكس"

    10:23 م الخميس 23 مايو 2019
    الولايات المتحدة توجه 17 تهمة جديدة لمؤسس "ويكيليكس"

    جوليان أسانج

    القاهرة - مصراوي:

    وجهت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، 17 تهمة جديدة لمؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج.

    وكان أسانج قد لجأ إلى سفارة الإكوادور في عام 2012 لتجنب مثوله أمام القضاء البريطاني وتسليمه إلى السويد، حيث كان متهما بالاغتصاب.

    وبعد إخراجه من السفارة الشهر الماضي، حكمت محكمة في لندن بالسجن 50 أسبوعا على أسانج بعد إدانته بانتهاك شروط الإفراج المؤقت عنه إثر لجوئه إلى السفارة التي أمضى فيها سبع سنوات.

    من جهته، يتهم القضاء الأمريكي أسانج بـ"التآمر" بسبب عمله مع المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية شيلسي مانينج لقرصنة كلمة مرور أجهزة كمبيوتر وزارة الدفاع الأمريكية، وتطالب الولايات المتحدة بتسلمه.

    جوليان أسانج موقع ويكيليكس سفارة الإكوادور

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