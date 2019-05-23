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    باكستان تختبر صاروخًا باليستيًا قادرًا على حمل رؤوس نووية بنجاح

    09:43 م الخميس 23 مايو 2019
    باكستان تختبر صاروخًا باليستيًا قادرًا على حمل رؤوس نووية بنجاح

    أرشيفية

    إسلام آباد (أ ش أ)

    أعلنت باكستان، اليوم الخميس، إجراءها تجربة صاروخية ناجحة لصاروخ باليستي من طراز أرض-أرض " شاهين" المحلي الصنع، قادر على حمل رؤوس نووية.

    وذكر بيان رسمي صادر عن إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني: أن الصاروخ الذي جرى اختباره يصل مداه إلى 1500 كلم، وقادر على حمل الرؤوس الحربية النووية والتقليدية.. حسبما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية.

    وأضاف البيان أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة فائقة، وحقق الأهداف المرجوة من التجربة، مشيراً إلى أن التجربة أجريت في إطار الاختبارات الروتينية التي تهدف إلى تطوير المنظومة الصاروخية الوطنية.

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    باكستان رؤوس نووية صاروخ باليستي إسلام آباد الجيش الباكستاني

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