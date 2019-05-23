  • عاجل:الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    البحرين تدين الهجوم الإرهابي في مدينة مقديشو بالصومال

    06:13 م الخميس 23 مايو 2019
    البحرين تدين الهجوم الإرهابي في مدينة مقديشو بالصومال

    البحرين

    القاهرة - (مصراوي):

    أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في مدينة مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، مؤكدة تضامن مملكة البحرين مع جمهورية الصومال الفيدرالية في محاربة التطرف والإرهاب ودعم جهودها الرامية لاستتاب الأمن والاستقرار.

    وأعربت وزارة الخارجية عن بالغ تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل جراء هذا العمل الإرهابي، مشددة على موقف مملكة البحرين الرافض للعنف والتطرف والارهاب بكل صوره وأشكاله.

    البحرين الإرهاب الصومال مكافحة الارهاب

    الخبر التالى:

    إطلاق سراح أمريكي انضم لحركة طالبان وسط تساؤلات حول تطرفه
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان