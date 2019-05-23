البحرين تدين الهجوم الإرهابي في مدينة مقديشو بالصومال

القاهرة - (مصراوي):

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في مدينة مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، مؤكدة تضامن مملكة البحرين مع جمهورية الصومال الفيدرالية في محاربة التطرف والإرهاب ودعم جهودها الرامية لاستتاب الأمن والاستقرار.

وأعربت وزارة الخارجية عن بالغ تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل جراء هذا العمل الإرهابي، مشددة على موقف مملكة البحرين الرافض للعنف والتطرف والارهاب بكل صوره وأشكاله.