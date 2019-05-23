  • عاجل:الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    المكسيك تحرر 24 مهاجرا من أمريكا الوسطى بعد اختطافهم

    05:53 م الخميس 23 مايو 2019
    المكسيك تحرر 24 مهاجرا من أمريكا الوسطى بعد اختطافهم

    المكسيك

    مكسيكو سيتي - (د ب أ):

    تمكنت السلطات المكسيكية من تحرير 24 مهاجرا من أمريكا الوسطى كانوا مختطفين، واعتقلت خمسة أشخاص من المشتبه بهم.

    والمهاجرون المختطفون هم 16 رجلا وثماني نساء بينهم امرأة حامل، وينحدرون من هندوراس والسلفادور وكوبا، ومن بينهم ستة قاصرين.

    ووجهت السلطات تهمة الاختطاف والتآمر الإجرامي إلى أربعة رجال من هندوراس وامرأة.

    وكان المهاجرون في طريقهم إلى الولايات المتحدة عندما تم اختطافهم في كابوركا ، الواقعة في ولاية سونورا شمال غرب المكسيك ، في 15 مايو.

    يشار إلى أن هناك أكثر من 40 ألف شخص في عداد المفقودين بالمكسيك.

    المكسيك أمريكا الوسطى السلطات المكسيكية هندوراس

    الخبر التالى:

    البحرين تدين الهجوم الإرهابي في مدينة مقديشو بالصومال
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان