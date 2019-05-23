المكسيك تحرر 24 مهاجرا من أمريكا الوسطى بعد اختطافهم

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

تمكنت السلطات المكسيكية من تحرير 24 مهاجرا من أمريكا الوسطى كانوا مختطفين، واعتقلت خمسة أشخاص من المشتبه بهم.

والمهاجرون المختطفون هم 16 رجلا وثماني نساء بينهم امرأة حامل، وينحدرون من هندوراس والسلفادور وكوبا، ومن بينهم ستة قاصرين.

ووجهت السلطات تهمة الاختطاف والتآمر الإجرامي إلى أربعة رجال من هندوراس وامرأة.

وكان المهاجرون في طريقهم إلى الولايات المتحدة عندما تم اختطافهم في كابوركا ، الواقعة في ولاية سونورا شمال غرب المكسيك ، في 15 مايو.

يشار إلى أن هناك أكثر من 40 ألف شخص في عداد المفقودين بالمكسيك.